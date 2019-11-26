رصد 19 خرقًا لوقف العمليات العسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 19 خرقًا لنظام وقف العملياتالعسكرية.
وذكرت الوزارة - في نشرتها بشأن الوضع في سوريا التي أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن الجانب الروسيرصد خمس حالات خرق في اللاذقية، وخمس في حلب، وست بإدلب، وثلاث بحماة".
وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة بإيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.9 طن إلى سكان قرية أبو نتولة بريف الرقة.
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