أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 19 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية. العسكرية. وذكرت الوزارة - في نشرتها بشأن الوضع في سوريا التي أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن الجانب الروسي رصد خمس حالات خرق في اللاذقية، وخمس في حلب، وست بإدلب، وثلاث بحماة". رصد خمس حالات خرق في اللاذقية، وخمس في حلب، وست بإدلب، وثلاث بحماة".

وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة بإيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.9 طن إلى سكان قرية أبو نتولة بريف الرقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد 19 خرقًا لوقف العمليات العسكرية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.