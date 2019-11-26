رئيس أوكرانيا: توقيع اتفاق للغاز مع موسكو أولوية بالنسبة لنا

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي أن توقيع اتفاق طويل الأمد مع موسكو لترانزيت الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، أولوية بالنسبة لبلاده في المرحلة القادمة.

وقال زيلينكسي - في مؤتمر صحفي عقد في تالين عقب لقائه نظيره الإستوني أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - : "لقد بحثنا

المسألة (خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ، والعام الجاري قد شارف على الانتهاء وعلينا توقيع اتفاق جديد طويل الأجل للغاز".وشدد الرئيس الأوكراني على أن اتفاق ترانزيت الغاز الروسي يعد أولوية ليس فقط بالنسبة للحكومة الأوكرانية بل ولأوروبا كلها كونه يؤثر على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.يذكر أن سريان الاتفاق الحالي حول ترانزيت الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا ينتهي مع نهاية العام الجاري فيما تحاول موسكو وكييف بواسطة أوروبية التوصل إلى اتفاق جديد منذ منتصف العام الماضي.وفي 18 نوفمبر الجاري قدمت شركة الغاز الروسية "جازبروم" للجانب الأوكراني مقترحا لتوقيع عقد ترانزيت لمدة عام واحد شرط تسوية نزاع الغاز المستفحل بين البلدين.