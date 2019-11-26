تركيا ترحل 370 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، عودة نحو 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق السورية شمالي البلاد، التي باتت تحت سيطرة الجيش التركي.

وقال أوقطاي خلال المنتدى الدولي حول الهجرة، والمنعقد

حاليا في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، إن بلاده "وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري.

ودعا أوقطاي جميع الأطراف "التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة"، مؤكدا عزم تركيا على إنشاء "(ممر السلام) في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها".