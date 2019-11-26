معدلات تلوث الهواء في طهران تصل مستويات خطيرة

أعلن مركز رصد تلوث الهواء في مشهد (شمال شرقي إيران) عن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في مشهد ليصل إلى 110، منوهاً إلى أن الهواء في مشهد غير مناسب لبعض الفئات الحساسة، وأفادت وكالة مهر للأنباء حسب تقرير مركز رصد تلوث الهواء أن مؤشر التلوث وصل إلى نحو 92 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن الهواء في مشهد غير مناسب لبعض الفئات.



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