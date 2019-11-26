زلزال قوي يهز البوسنة

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البوسنة شهدت زلزالاً قوته 5.4 درجات، اليوم الثلاثاء، وكان مركزه على مسافة 75 كيلومتراً جنوبي العاصمة سراييفو، وذلك بعد ساعات من زلزال في ألبانيا كان الأقوى منذ عقود.
ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار هيكلية.
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وقتل سبعة أشخاص على الأقل، في العاصمة الألبانية تيرانا والمنطقة المحيطة بها جراء الزلزال الذي تسبب في انهيار مبان ودفن سكاناً تحت الأنقاض.
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