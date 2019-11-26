استشهاد أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون الاحتلال

استشهد أسير فلسطيني مريض في سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.. فيما شهدت السجون حالة من التوتر.
وأعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك بعد تحويله إلى مشفى "أساف هروفيه".. فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني نبأ استشهاده.
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وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد قدمت التماسا للإفراج عن الأسير نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل خطير وحرج بعد أن تعرض لإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة السجون أوصلته لحافة الموت إلا أن طلبها رفض رغم أن الأسير كان يحتضر.
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