كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تأمل في الاتفاق على صفقة صواريخ S-400 جديدة مع تركيا العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ألكسندر ميكيف رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية في مقابلة مع "ريا نيوز" نُشرت اليوم الثلاثاء، أن روسيا تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة الصواريخ من طراز S-400 في النصف الأول من العام المقبل.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، التي أوقفت أنقرة من برنامج F-35 للطائرات الشبح المقاتلة، والتي كانت منتجًا ومشتريًا، لمعاقبتها على شراء بطاريات S-400 في وقت سابق من هذا العام.

كما حذرت واشنطن من فرض عقوبات أمريكية محتملة، قائلة أن الصواريخ غير متوافقة مع دفاعات الناتو، ولكنها لم تفرضها بعد.

وقال مخييف في مقابلة مع "ريا" أن موسكو وأنقرة يناقشان بنشاط أنقرة اتخاذ خيار كان جزءًا من العقد الأصلي لها لتسلم المزيد من أنظمة S-400 مع محادثات تركز على المسائل المالية.

وأضاف، نأمل أن نوقع في النصف الأول من عام 2020 وثائق العقد، ولكنني أريد أن أؤكد أن التعاون التقني العسكري مع تركيا لا يقتصر على تزويد طائرات S-400، ولدينا خطط كبيرة في المستقبل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان إن البلاد تعتزم إعداد مقاتلة نفاثة محلية الصنع جاهزة لها خلال 5-6 سنوات.

وكان قد نُقل عنه سابقًا قوله إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين سيبذلون جهودًا حتى أبريل لحل النزاع بين حلفاء الناتو حول نظام الدفاع الصاروخي S-400.

وهناك عملية مستمرة حتى أبريل، وسيقوم وزراء دفاعنا ووزراء الخارجية بهذه الجهود.

وبعد تسليم أجزاء S-400 إلى تركيا في يوليو، قال أردوغان أنه سيتم نشر النظام بالكامل بحلول أبريل 2020.

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قضية "مرتبطة بحلف الناتو"

وفي اجتماع عقد في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، وافق أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مطالبة وزيريهما ومستشاري الأمن القومي بالعمل على حل قضية S-400.

وصرح أردوغان للصحفيين في رحلة إلى تركيا من قطر يوم الاثنين، هذه قضية مرتبطة بحلف الناتو، ولا يوجد شيء حول استخدامها أو عدم استخدامها. وهناك خطوات يجب اتخاذها في إطار قواعد الناتو، وسيقوم زملاؤنا بهذا العمل.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان قمة رؤساء دول وحكومات الناتو في لندن يومي 3 و4 ديسمبر.

وقالت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين إن طائرات حربية من طراز F-16 ستطير فوق العاصمة التركية أنقرة لاختبار نظام S-400، ولكن المسؤولين الأتراك لم يؤكدوا حدوث مثل هذه الاختبارات.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن وزير الخارجية ميفلوت كافوسوغلو قوله اليوم الثلاثاء إن تركيا لم تقدم أي وعود لأي شخص بعدم تثبيت أو استخدام أجهزة S-400s.

وقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن المكونات التي سيتم تصنيعها في تركيا وبأي كميات.

وقال، يمكنك أن ترى مدى ثقة الهند والصين وتركيا ودول أخرى على الساحة الدولية.