كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانات رسمية: ارتفاع عدد الأطباء الأتراك الراغبين في العمل بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اتحاد الأطباء الأتراك، أن عدد الأطباء الأتراك الراغبين في العمل بالخارج ارتفع نحو 15 ضعًا خلال السنوات السبع الأخيرة

وأشار اتحاد الأطباء الأتراك، إلى أنه على مدار سبع سنوات قدم 906 طبيبيًا طلبات للعمل بالخارج، بينما كان الرقم في عام 2012 لا يتجاوز 59 طبيبًا.

وبحسب بيانات رسمية في عام 2013 ارتفع هذا الرقم إلى 90 طبيب ليواصل الارتفاع في عام 2014 إلى 118 طبيبا.

وكان عدد الأطباء المتقدمين بطلب للعمل في الخارج عام 2015 بلغ نحو 150 طبيبا، في حين بلغ هذا العدد في عام 2016 حوالي 245 طبيبا ليتضاعف هذا الرقم في عام 2017 الذي تلى المحاولة الانقلابية ويسجل 482 طبيبا.

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وتضاعف هذا الرقم في عام 2018، ليبلغ 802 طبيبًا ، بينما بلغ هذا العام 906 طبيبًا يرغبون في العمل خارج تركيا.

وتعكس البيانات زيادة كبيرة في أعداد الأطباء الذين لا يرغبون في العمل داخل تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة وتلقي اتحاد الأطباء التركي أكثر طلبات تسجيل خلال الشهر الأول والشهر العاشر.

وفي يناير من العام الماضي بلغ عدد الأطباء المتقدمين بطلبات تسجيل لرغبتهم في العمل بالخارج نحو 34 طبيبا، غير أن هذا العدد ارتفع ثلاث أضعاف ما كان عليه ليسجل هذا العام 102 طبيب.

وعبر تويتر نشر اتحاد الأطباء التركي تغريدة ذكر خلالها أنهم يرغبون في ممارسة الطلب ويناضلون لهذا على الرغم من العنف وعدم تقدير جهود الأطباء وانعدام الأمن الوظيفي ومنع التعيينات والتنافس الأدائي وإفراغ التعليم الطبي والتدريب التخصصي من محتواه وضغوط المبيعات وما شابه.