كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كونان".. أشهر كلب في العالم ساعد في قتل البغدادي وكرمه ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سلالة الكلب
كونان من سلالة مالوين البلجيكي، ويعتمد عليها الجيش الأمريكي في العديد من العمليات، بسبب قدرتها على التعرف على مكان المخدرات وتحديد أماكن قوات العدو والأشخاص المدفونين تحت الأرض، وتبلغ مدة تدريبها ما بين سنة حتى سنة ونصف.
تكلفتها ومنشآها
وتتراوح تكلفة الكلاب من سلالة كونان ما بين 1500 دولار للجرو اصغير إلى 30 ألف بالنسبة للمدربين بشكل عال ومن الصعب الحصول على ذلك النوع من الكلاب التي تمتلك تلك المهارات وتوجد في أوروبا فقط أو يقدمها مربوها للعملاء حسب الطلب، وقالت الدكتورة سينثيا أوتو، المديرة التنفيذية لمركز بن فيت للكلاب العاملة في كلية الطب البيطري بجامعة بنسلفانيا، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة حقًا لدفع نفس المبلغ الذي تدفعه المملكة العربية السعودية مقابل هذه الكلاب، ولذا فإنها تحصل على كلاب ليس بالقوة الكافية، مبينة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى السيطرة على سلسلة الإمداد، لذلك من الصعب العثور على سلالة مالوين بسهولة.
نوع الكلب
ورغم أن الجيش الأمريكي حرص على عدم نشر معلومات عن الكلب، إلا أن الصحف الأمريكية حاولت رصد أكبر عدد من المعلومات عن طريق مصادر مجهولة أو عسكريين عملوا معه في وقت سابق، وقال مصدر بالبيت الأبيض إن كونان أنثي وتم تصحيح ذلك الخطأ لترامب خلال المؤتمر الصحفي.
عمله بالجيش الأمريكي
يعمل كونان في قوة دلتا بالجيش الأمريكي، وأوضح الجنرال السابق في الجيش الأمريكي، جيمس مكلوجان، أن الكلب كونان عمل مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية لمدة 4 سنوات، وشارك في حوالي 50 مهمة عسكرية، وبين أنه عمل معه في فيتنام موضحا أن الكلاب أمثال كونان أعضاء مهمون في القوات الأمريكية.
عملية مقتل البغدادي
الجنرال فرانك ماكنزي، الذي يقود القيادة المركزية الأمريكية أبلغ الصحفيين في وقت سابق، أن الكلب كان له فضل كبير في تحديد مكان البغدادي أثناء الغارة، موضحا أنه تبعه وأصيب عندما لمس بعض الكابلات الكهربائية أثناء ملاحقته للبغدادي في نفق أسفل مجمع في شمال غرب سوريا ولكنه تلقى العلاج اللازم وتعافي
شجاعة لافتة
وكشف ترامب خلال المؤتمر الصحفي عن سمات كونان، قائلا إنه قوي جدا للدرجة التي لن تمكن أي شخص من الإفلات من قبضته إذا هجم عليه، موضحا أنه ذكي ومدرب بشكل جيد، وقادر على التمييز بين أعدائه وأصدقائه بشكل ملحوظ.