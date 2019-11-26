كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت وحدات من القوات الجنوبية المشتركة باليمن، لهجوم مليشيات الحوثي، الموالية لإيران، على مواقعها في جبهة "باهر" شرقي مديرية "ماوية"، بمحافظة تعز.

واستهدفت القوات الجنوبية، فجر الثلاثاء خلية حوثية، وقتلت وجرحت أربعة عناصر حوثية من المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار، ممن حاولوا التسلل.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة تصدت لمحاولات تقدم حوثية أخرى، في موقع "وَتَرَة" بمنطقة حِلحَال وموقع الشَجفَا ومواقع أخرى.

وبحسب المصادر، نجحت القوات المشتركة في رصد واستهداف عناصر المتمردين وإجبارهم على التراجع بعد أن تكبدوا في صفوف عناصرهم المهاجمة.

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.