في أول خروج إعلامي.. والدة الطفل المقطع أجزاء من طرف زوجة والده: تعرفت على ابني من رجليه والله ياخذ الحق- فيديو

خرجت أم الطفل، ضحية جريمة القتل، والتقطيع البشعة في العرائش، للحديث عن تلقيها لخبر مقتل ابنها على يد زوجة أبيه، وسط صدمة كبيرة للأم.

وقالت الأم، في حديثها لـ”اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بصدمة كبيرة خبر مقتل ابنها، إذ اتصلت بها سلطات المدينة للتعرف على جثة ابنها، الذي تأكدت من هويته عن طريق تعرفها على أصابع قدميه، وقالت: “عرفتو من البنان ديالو”.

وعبرت الأم عن صدمتها الكبيرة بالجريمة، خصوصا أنها كانت ترى أن علاقة ابنها بزوجة أبيه عادية، لأنه كان يزور والده بشكل مستمر في بيته، حيث كان يقضي معه اليوم، ويبيت عنده.

وأضافت الأم، أن الأب كانت تجمعه بابنه علاقة أبوة عادية، وقالت: “كان حنين على ولدو”، معبرة عن استغرابها من إقدام زوجته على فعلها الشنيع، بينما كانت ترى أن علاقتها بربيبها الضحية عادية، وبعيدة عن أي توتر.

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وكان تقنيو مسرح الجريمة، العاملون بفرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش قد عاينوا، مساء أمس الاثنين، أجزاءً مقطوعة من جثة طفل من جنس ذكر داخل مطرح للنفايات، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هوية الطفل الضحية، في حين أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على باقي أجزاء الجثة داخل ثلاجة في منزل العائلة، بحسب بلاغ للأمن.

ومكنت إجراءات البحث من الاشتباه في ضلوع زوجة أب الطفل الضحية في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن العائلة، مستعملة سكينا في اقتراف الجريمة والتمثيل بالجثة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد مدى تورط الأب في المساهمة أو المشاركة في هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجة المشتبه فيها وكذا الأب تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.