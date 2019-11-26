رمضان المقبل.. فيلم “البرتقالة المرة” يعود في جزء ثان

يرتقب أن يشاهد الجمهور المغربي الجزء الثاني، من الفيلم المغربي الشهير، “البرتقالة المرة” على القناة الثانية، شهر رمضان المقبل.

وشرع طاقم الجزء الثاني من البرتقالة المرة، في تصوير أحداثه، معلنين للجمهور أن موضوع الفيلم سيكون حول الإرث.

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ويشارك في بطولة الحزء الثاني من البرتقالة المرة، يوسف الجندي وانصاف زروال، وقد شاركا صورا من الكواليس على حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وشارك في بطولة الجزء الأول من الفيلم إلى جانب الجندي، هدى الريحاني، وفضيلة بنموسى، وقد لقي نجاحا كبيرا، إذ لازال لحدود الساعة يعرض من فترة لأخرى على التلفاز، ويصبح عند عرضه حديث مواقع التواصل.