والد فرح: المحامون يطالبون بالسراح المؤقت للمتهمين في قضية وفاة ابنتي.. و”أنا شكون يردلي بنتي” – فيديو

فيديو: يونس الميموني
استنكر والد فرح، خلال جلسة محاكمة المتهمين في وفاتها، أمس الاثنين، في العرائش، تقديم المحامين لملتمس السراح المؤقت للأطر الصحية، المتابعة في القضية.
وكشف والد فرح لـ”اليوم24″ أنه يتمنى أن لا تقبل المحكمة طلب السراح المؤقت للمتهمين، الذين سلبوا منه أغلى ما يملك في حياته، وعلق على ذلك بالقول: “وأنا شكون يردلي بنتي”.
وطالب والد فرح المحكمة بإحقاق العدل، ومعاقبة كل المتورطين في قضية وفاة ابنته الحامل رفقة جنينها في المستشفى الإقليمي للامريم في العرائش.
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