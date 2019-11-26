تقارير تكشف المرشح الأبرز لحصد الكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن اسم اللاعب والمرشح الأبرز للتتويج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، هو الأقرب لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في باريس.

وأشارت إلى أن التصويت الخاص بالصحفيين تم إغلاقه يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهناك مؤشرات تؤكد أن ميسي هو الأقرب للجائزة.

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وأوضحت أنه رغم عدم فوز ميسي بلقب عظيم هذا العام (دوري الأبطال – كوبا أميركا)، ولكنه قدم أداءً رائعًا في البطولة الأوروبية، وسيطر على جائزة الهداف بـ12 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه مباريات لا تنسى.

وبشكل عام نجح ميسي في تسجيل 44 هدفًا في كل البطولات، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في 52 مباراة.

وشددت على أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو فقط من يستطيع منازعة ميسي على الجائزة، بسبب أدائه الدفاعي المميز والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما يبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعيد نسبيًا عن التتويج.