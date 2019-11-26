شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يدعو عون لإجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان سعد الحريري، الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وأشار الحريري إلى عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة القادمة، وفق وسائل الإعلام. وقال الحريري: لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين. Advertisements وتابع الحريري" متمسك بقاعدة {ليس أنا بل أحد آخر} لتشكيل حكومة تحاكي طموحات اللبنانيين". وقال الحريري إن قراره عدم تشكيل حكومة جديدة "صريح وقاطع" ولفت إلى أن حالة الإنكار بين الزعامة السياسية أخطر من أزمة لبنان السياسية والاقتصادية.

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