شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تضبط إيرانيًا حاول تهريب «الترياق» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في معبر" زرباطية " الحدودي العراقي بمحافظة واسط، مسافرًا إيرانيًا بحوزته مادة "الترياق" المخدرة اثناء محاولته الدخول الى الأراضي العراقية عبر المعبر المذكور. وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي اليوم أن شرطة مكافحة المخدرات ضبطت بحوزة الشخص المذكور"54 غرامًا" من مادة "الترياق" المخدرة, قبل دخوله الى صالة المسافرين القادمين, مشيرة إلى انها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تضبط إيرانيًا حاول تهريب «الترياق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.