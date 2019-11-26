النفط ينخفض وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، في حين استمرت الضبابية بشأن إمكانية توصل واشنطن وبكين لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التجارية بينهما.
ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع خمسة سنتات إلى 63.60 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينيتش، بعدما ارتفعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.
فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي تسعة سنتات إلى 57.92 دولار، وكانت قد ارتفعت 0.4 بالمئة يوم الاثنين.
وقالت وزارة التجارة الصينية، إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح اليوم، في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق مرحلي ومبدئي، لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.
فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي تسعة سنتات إلى 57.92 دولار، وكانت قد ارتفعت 0.4 بالمئة يوم الاثنين.
وقالت وزارة التجارة الصينية، إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح اليوم، في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق مرحلي ومبدئي، لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.
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