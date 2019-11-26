الحريري: لا رغبة لدي بتشكيل الحكومة الجديدة وقراري صريح وقاطع

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أنه لا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع.

وقال الحريري، بأنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

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وأضاف أنه لا يرى "حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين".

واعتبر الحريري أنه وبعد 40 يوما على الحراك الاحتجاجي وقرابة شهر على استقالة الحكومة بات من الواضح أن "حالة الإنكار المزمن" هي ما يمنع البدء بالمعالجة الجدية للأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بهما البلد.