نائب: رئاسة البرلمان تحدد الـ١٢ من الشهر المقبل موعداً لاستجواب الغضبان

أعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الثلاثاء، أن رئاسة البرلمان حدد الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان.

وقال الربيعي في حديث مقتضب لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب توافق على تحديد يوم ١٢ كانون الأول موعداً لاستجواب وزير النفط".

وكان عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي دعا، اول امس الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى شمول وزيري الكهرباء والنفط بالتعديلات الوزارية بعد اخفاقهما في توفير الخدمات التي يطمح بها المواطن.