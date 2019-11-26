بالفيديو: تطوير العمل الحدودي بين العراق وسوريا وتجهيزات محصنة

مئات الكيلو مترات من التحصينات الحدودية بين العراق وسوريا يجري العمل على تحصينها من قبل قيادة قوات حرس الحدود، اسيجة حديدية وسواتر ترابية وكاميرات حرارية نصبت لمنع جرائم التهريب وتسلل الإرهابيين.



وتعتمد قيادة قوات الحدود استراتيجيات جديدة في عملها الأمني تعتمد على زيادة التحصينات وادامة زخم التواجد على الشريط الحدودي عبر نشر قطعاتها على طول الحدود. تطوير العمل الحدودي وزيادة قابلياته الأمنية والتكنلوجية، سيغير بحسب القادة الامنيين من استراتيجيات المعركة الامنية على الشريط، لا سيما في قاطع يعد الأصعب من حيث طبيعة المهربين في المنطقة والصراع في سوريا.وتعتمد قيادة قوات الحدود استراتيجيات جديدة في عملها الأمني تعتمد على زيادة التحصينات وادامة زخم التواجد على الشريط الحدودي عبر نشر قطعاتها على طول الحدود. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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