ماس: أوروبا لا يمكنها حماية نفسها دون أمريكا

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/11/26 04:50 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس - أ ف ب
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، إن أوروبا ليس بمقدورها حماية أمنها بمفردها، دون الولايات المتحدة، محذرا من الفصل بين الأمن الأوروبي والأمريكي.
وأضاف ماس، في كلمته خلال منتدى السياسة الخارجية لمؤسسة "كوربر" الألمانية "دون الولايات المتحدة لن يكون بمقدورنا حاليا سواء في ألمانيا أو في أوروبا حماية أنفسنا على نحو فعال".
وزاد: "سيكون ذلك أمرا بالغ الخطورة".
وفي مخالفة لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه "ميت دماغيا"، وطالب بمزيد من الاستقلال الأوروبي، أكد ماس "يمكن القول عن حق إن الناتو يعيش من الرأس إلى القدم، حتى إذا كانت هناك تشخيصات أخرى".
ودعا الوزير الألماني مجددا إلى تشكيل لجنة خبراء لإصلاح الناتو، مبررا ذلك بوجود قصور وتناقضات واضحة.
وأشار إلى أن هذا المقترح لاقى صدى إيجابيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي، وأنه "سيساعد على وجه الخصوص في توجيه الجدل السام إلى مسارات منظمة ومثمرة".
ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في الناتو هذا المقترح خلال قمتهم في لندن الأسبوع المقبل.
وكان ماكرون قد قال في حوار مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن التحالف الدفاعي، الذي يعود للحرب الباردة، لم يعد كما كان، ووصفه "بالميت دماغيا"؛ الأمر الذي أثار استياء العديد من قادة الحلف.
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