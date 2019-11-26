توقيف اثنين من أعضاء البرلمان العراقي بشبهة فساد

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الثلاثاء، توقيف اثنين من أعضاء البرلمان على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.

وقالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد بالعراق، في بيان، إنّه ”تم توقيف النائبين، محافظ بابل (جنوب) السابق صادق مدلول السلطان، ومحافظ صلاح الدين (شمال) السابق أحمد الجبوري، بناءً على أمر من المحكمة المركزية لمكافحة الفساد“.

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وتعاني مختلف المؤسسات العراقية خاصة الحكومية من تفشى الفساد بها، منذ سنوات؛ ما دفع العراقيين مؤخرا إلى النزول للشوارع، وذلك وفق تقرير مجمع لمؤسسات دولية أبرزها البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.

وتشهد العديد من المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات عنيفة رفضا للفساد وتفشي الفقر والبطالة، أودت بحياة المئات، وإصابة الآلاف بحسب مؤسسات حقوقية.

ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وهو دليل على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وحصل العراق على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم؛ إذ يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة "خالية من الفساد"، بينما تشير نسب ارتفاع الفساد في الدولة التي تقل عن 50 نقطة.