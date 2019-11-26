الحريري يؤكد "بشكل قاطع" عدم رغبته في تشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الثلاثاء، "بشكل حازم وقاطع" تمسكه بعدم تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا رئيس البلاد ميشال عون إلى إجراء الاستشارات النيابية.

وقال الحريري، في بيان اليوم، إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".



وأضاف الحريري: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

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وأوضح: "وعندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة (أنا أو لا أحد) ثم على قاعدة (أنا ولا أحد). علمًا بأن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة".



وأكمل: "وأسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من (سعد الحريري المتردد) لتحميلي، زورًا وبهتانًا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "كلي أمل وثقة بأنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن يبادر رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".

ورغم مرور نحو 3 أسابيع على استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة فلا تزال الأزمة اللبنانية "محلك سر" حتى اللحظة، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين على شكل وطبيعة الحكومة المزمع تشكيلها، في وقت تأخذ فيه الاحتجاجات زخما جديدا كل يوم مع إطالة أمد حل الأزمة.

ودخلت الاحتجاجات اللبنانية اليوم الـ41 لها، وسط إصرار شديد على الاستمرار حتى تحقيق المطالب المتمثلة في تشكيل حكومة خبراء، وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب، بينما تتجاهل السلطة الحاكمة تلك المطالب.