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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس السيسي يهنئ نظيره الألباني بيوم الاستقلال الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى نظيره الألباني الرئيس إيلير ميتا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة ألبانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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