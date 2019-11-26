عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات والسودان يتفقا على تشجيع الاستثمار

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

اتفقا الجانبان السودانى والإماراتى على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الاماراتي - السوداني المشترك، وتشجيع القطاع الخاص من الطرفين على الدخول في مشاريع مشتركة استثمارية في مجالات مثل الزراعةـ والثروة الحيوانيةـ والصناعة التحويلية والنقل . وتم الاتفاق كذلك علي فتح مجالات الاستثمار في السودان، أمام المستثمرين، وتهيئة البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تطوير البنية التحتية كالموانئ والسكك الحديدية على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص . جاء ذلك فى ختام الزيارة التى ترأس فيها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وفدا اقتصاديا إلى السودان، ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص .



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن الزيارة بحثت تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و السودان ومجالات التعاون خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين والكهرباء وقطاع البنية التحتية، والقطاع الزراعي إضافة إلى قطاع المجمعات الصناعية والمناطق الحرة وذلك بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين . واستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق له يرافقه سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان . و أشاد البرهان خلال اللقاء بعمق العلاقات الاماراتية - السودانية . و نقل وزير الطاقة والصناعة تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما استقبل الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني في مكتبه، الوزير والوفد المرافق له يرافقه سفير الدولة في الخرطوم، وبحضور الدكتور ابراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، و المهندس عادل على ابراهيم وزير الطاقة والتعدين السودانى، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة بالسودان، وعلم الدين عبد الله أبشر، وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني . وأكد سهيل المزروعي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيزها في شتى المجالات، بما يعود بالمنفعة والمصلحة المشتركة على كلا البلدين .. راجيا أن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. وعقد وفد الإمارات على مدار يومين متتاليين اجتماعات فنية موسعة للقطاعات المختلفة وتم توزيع فرق العمل المشتركة " كل على حده" وجرى استعراض ومناقشة مناخ وبيئة الاستثمار في كلا البلدين إضافة إلى عرض فرص ومشاريع الاستثمار في مجالات مختلفة وبحث عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية .