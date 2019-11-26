6 مطارات هندية تمنح الإماراتيين تأشيرة دخول.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أبو ظبي نيودلهي - الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات حملة جوازات السفر العادية غير المقيمين أو العاملين في الهند الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج وذلك عبر 6 مطارات دولية مخصصة، وهي: بنغالور، وتشيناي، ودلهي، وحيدر آباد، وكولكاتا، ومومباي.



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ويشترط في المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى الهند أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلكترونية مسبقة أو أن يكونوا من حملة التأشيرة المثبتة على جواز السفر قبل دخول الجمهورية بغض النظر عما إذا كان المسافر قد سبق وأن زار الهند أم لا على ألا تقل صلاحية جواز السفر الإماراتي عن ستة أشهر مع وجود تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.

ويتوجب أن يحمل المسافر الإماراتي كذلك نموذج طلب تأشيرة عند الوصول إضافة إلى بطاقة النزول المعبأة من خلال الرابط: https://indianvisaonline.gov.in/visa/visa-on-arrival.htm.

يذكر أن رسوم التأشيرة لدى الوصول تبلغ 2000 روبية هندية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لكل مسافر بما في ذلك الأطفال.