عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وكالة الفضاء المصرية تكشف عن موعد إطلاق القمر الصناعى طيبة1

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه من المتوقع أن تمت محاولة الإطلاق الثانية للقمر الصناعى المصرى "طيبة 1" مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 11:09 مساءً بتوقيت مصر.



وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لليوم السابع، إلى أنه سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية.

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يذكر أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، لمدة 24 ساعة ودقيقة، بعد أن كان مقرر له الإطلاق أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلنته شركة "آريان سبيس" الفرنسية.

وكانت الشركة انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التواؤم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عاماً، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وتتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي "طيبة -1" عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصرى " طيبة -1 " تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة، التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.