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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحريري يكشف عدم نيته لتولي الحكومة ويوجه رسالة للرئيس
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
حث رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان سعد الحريري، الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مُشيراً إلى عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة القادمة.
وأضاف الحريري، لا أرى حلاً للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، لافتاً إلى تمكسه بقاعدة {ليس أنا بل أحد آخر} لتشكيل حكومة تحاكي طموحات اللبنانيين.
واستكمل الحريري، إن حالة الإنكار بين الزعامة السياسية أخطر من أزمة لبنان السياسية والاقتصادية.
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