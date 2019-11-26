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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسلح يثير الذعر في جامعة اليرموك بالأردن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أطلق مسلح مجهول، يوم الثلاثاء، النار داخل جامعة اليرموك، في محافظة إربد شمالي الأردن، دون معرفة الأسباب.
وتسببت الحادثة بحالة ”ذعر وفزع“ بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات، حسب ما ذكرت الصحافة المحلية.
وأفاد أعضاء في هيئة التدريس بالجامعة بقولهم إنّهم ”فوجئوا بسماع دوي العيارات النارية وشاهدوا على الفور شخصًا يطلقها من مسدس، وكان يحمل سكينًا بيده، وذلك خارج مبنى كلية الحجاوي في الجامعة“.
من جهتها، نقلت صحيفة ”الغد“ المستقلة، عن مصدر في أمن الجامعة، قوله إن ”الأمن الجامعي حاول اللحاق بالشخص المسلح مجهول الهوية، لإلقاء القبض عليه، لكنه تمكن من الفرار خارج الحرم الجامعي“.
وأضافت الصحيفة أنّه ”تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بالحادث ومعرفة هوية مطلق النار، والأسباب التي جعلته يقدم على ذلك“.
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