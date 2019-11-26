- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر يكشف حقيقة اقتحام سيارة لتمركز حراسة رئيس الوزراء المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصدر يكشف حقيقة اقتحام سيارة لتمركز حراسة رئيس الوزراء المصري
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
نفى مصدر من رئاسة مجلس الوزراء المصري، ما ردده البعض حول اقتحام سيارة للتمركز الأمني المكلف بحراسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل.
وأوضح المصدر، أن كل ما فى الأمر أن "الهاند بريك" الخاص بالسيارة التي يزعم البعض اقتحامها للكمين، لم يكن مشدوداً ما أدى إلى تحرك السيارة تجاه الكمين دون قصد.
وأضاف، أن الواقعة كلها حدثت خارج سور الكومباوند الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ولم يحدث أي إصابات، وانتهى الأمر بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف حقيقة اقتحام سيارة لتمركز حراسة رئيس الوزراء المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.