عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجهولون يهاجمون المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار بالعراق

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

أفاد شاهد عيان في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بقيام عشرات الأشخاص المجهولين بالاعتداء على المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار بالعصي والسكاكين وحرق خيامهم، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا منهم، ونقلهم إلى المشفى.

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بغداد- سبوتنيك. وقال مصطفى محمد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "العشرات من الأشخاص المجهولين هاجموا اليوم المهندسين وعددا من الخريجين المعتصمين للمطالبة بفرص العمل أمام شركة نفط ذي قار".

ولفت إلى أن "الأشخاص المجهولين قاموا بالاعتداء على المعتصمين بالضرب بالعصي والسكاكين وحرق خيام الاعتصام، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا من المعتصمين، تم نقلهم إلى المستشفى". وأضاف الشاهد: "تدخل عناصر حماية شركة نفط ذي قار بإبعاد المهاجمين وإدخال المعتصمين إلى داخل الشركة قلل من حجم الإصابات".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.