- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يهاجمون المعتصمين أمام شركة "نفط ذي قار" بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجهولون يهاجمون المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار بالعراق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365
أفاد شاهد عيان في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بقيام عشرات الأشخاص المجهولين بالاعتداء على المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار بالعصي والسكاكين وحرق خيامهم، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا منهم، ونقلهم إلى المشفى.
بغداد- سبوتنيك. وقال مصطفى محمد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "العشرات من الأشخاص المجهولين هاجموا اليوم المهندسين وعددا من الخريجين المعتصمين للمطالبة بفرص العمل أمام شركة نفط ذي قار".
ولفت إلى أن "الأشخاص المجهولين قاموا بالاعتداء على المعتصمين بالضرب بالعصي والسكاكين وحرق خيام الاعتصام، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا من المعتصمين، تم نقلهم إلى المستشفى". وأضاف الشاهد: "تدخل عناصر حماية شركة نفط ذي قار بإبعاد المهاجمين وإدخال المعتصمين إلى داخل الشركة قلل من حجم الإصابات".
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يهاجمون المعتصمين أمام شركة "نفط ذي قار" بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.