عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع فى المواجهات التى اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى والتى انطلقت اليوم، ضمن مسيرات الغضب الشعبى، والتى تزامنت مع إضراب جزئى فى مختلف المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية.



وكانت قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، دعت لمسيرات وفعاليات الغضب ردا على إعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، وغضبا على جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

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وشارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، على رأسها قيادات رسمية ووطنية، في المسيرات الجماهيرية التي جابت شوارع المحافظات، حملوا خلالها العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال، فيما علقت المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الدوام تلبية للدعوة.

وتخلل مسيرات واعتصامات الغضب، كلمات دعت الى اسقاط "صفقة القرن" ومشاريع الضم والوسع الاستيطاني والمخططات الاسرائيلية الأمريكية الرامية الى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وإلى مواصلة النضال حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة على اراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وفي السياق ذاته .. شهدت عدة مدن وبلدات وقرى، مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب قمع جيش الاحتلال للمسيرات السلمية.

وأصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان في محافظات طولكرم وجنين والخليل والقدس ونابلس وبيت لحم والقدس، وغيرها من المحافظات.

وهاجم جنود الاحتلال بالأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع المشاركين في المسيرات السلمية ؛ ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق فيما أعلن جيش الاحتلال أنه في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية تقديرا منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز العسكرية ومناطق التماس.