عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرأى الكويتية: أكثر من نصف النساء في الكويت يتعرضن للعنف

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

نقلت صحيفة الراي الكويتية استبيان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، أعدته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والذى أظهر أن 54% من النساء في الكويت (من مختلف الجنسيات) تعرضن للعنف، مقابل 46% لم يتعرضن للعنف.

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ووفقاً للاستبيان، الذي عرضت نتائجــه الأميـــن العام المساعد في الجمعية المحامية أطياب الشطي أمس خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «نحو رؤية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة»، فإن العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف بنسبة 45% ، يليه العنف الجسدي بنسبة 36 % ، ثم العنـــف الجنسي بنسبة 16% ، فالعنف الاقتصادي بنسبة 2% .

وبلغت نسبة عدم الإبلاغ عن العنف 78 % ، فيما بلغت نسبة الإبلاغ 22% .

وتراوحت أعمار المستجوبين المشاركين في الاستبيان بين 17 و57 سنة، فيما بلغ عددهم 320 فرداً من بينهم 243 مِن الإناث و56 مِن الذكور، و8 لم يفصحوا عن الجنس و13 صنفوا أنفسهم بغير ذلك.