النشرة: الغاء الجلسات المقررة في جنيف لمناقشة الدستور السوري

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تم الغاء الجلسات المقررة في جنيف لليوم الثاني من اللقاء السوري - السوري لمناقشة الدستور بسبب اصرار الوفد المعارضة وعدم حضوره الى مقر الامم المتحدة لمناقشة جدول الأعمال بشان اللجنة الدستورية السورية، وذلك في خرق لمدونة السلوك المتفق عليها في الدورة الأولى .
وسبق ذلك اجتماع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية لتقريب وجهات النظر وفشله في ذلك وفشله في محاولة اخرى مع رئيسي اللجنة الدستورية لاستئناف الاجتماعات.
وكان قد سجل امس انسحاب الوفد الحكومي السوري من دون اللقاء بين أعضاء الوفود الثلاثة، وذلك بسبب خلاف على أجندة الأعمال وطروحات الجولة الماضية من الاجتماعات.
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