زيلينكسي: توقيع اتفاق للغاز مع موسكو أولوية بالنسبة لكييف

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، ان "توقيع اتفاق طويل الأمد مع موسكو لترانزيت الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، أولوية بالنسبة لبلاده في المرحلة القادمة". مشدداً على أن "اتفاق ترانزيت الغاز الروسي يعد أولوية ليس فقط بالنسبة للحكومة الأوكرانية، بل ولأوروبا كلها كونه يؤثر على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن سريان الاتفاق الحالي حول ترانزيت الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا ينتهي مع نهاية العام الجاري، فيما تحاول موسكو وكييف بواسطة أوروبية التوصل إلى اتفاق جديد منذ منتصف العام الماضي.
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