مصرف لبنان أكد تأمين 50 بالمئة من قيمة فواتير المستلزمات الطبية حسب السعر الرسمي لصرف الدولار

أصدر ​مصرف لبنان​ تعميما يتعلق باستيراد ​المستلزمات الطبية​، أشار فيه إلى أن "50 في المئة من قيمة الفواتير ستؤمن حسب السعر الرسمي لصرف ​الدولار​، على ان يدفع مستوردو المستلزمات الطبية الـ50 في المئة المتبقية بالدولار حسب سعر السوق".

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