النشرة: الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة وعلى علو متوسط في أجواء الجنوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "​الطيران الإسرائيلي​ يحلق بكثافة وعلى علو متوسط في أجواء القطاغ الغربي والقرى والبلدات الحدودية في ​قضاء صور​ وأجواء بلدات ​القضاء​ منفذاً غارات وهمية".

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