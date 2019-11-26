البزري يأسف لسقوط شلهوب والجندي: قطع الطرقات لا يُفيد قضية الحراك

أسف الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ لسقوط الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي مؤكداً أن ​قطع الطرقات​ لا يُفيد قضية الحراك وإنما يُساهم في عرقلة أمور المواطنين الذين وجد الحراك من أجلهم ومن أجل إستعادة حقوقهم المهدورة من قبل الطبقة السياسية الحاكمة. وأمل البزري في إستمرار التحركات المطلبية في مختلف الساحات المتفق عليها وذلك من أجل إبقاء الضغط على الطبقة السياسية الحاكمة تمهيداً لتحقيق المطالب المُحقّة للمواطنين.

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