سعد يعزي بحسين شلهوب وسناء الجندي معيداً التأكيد على رفض قطع الطرقات

وجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ التعازي القلبية الصادقة إلى عائلة حسين شلهوب، وإلى عائلة سناء الجندي، وإلى سائر أهالي بلدتي طيرفلسيه وأنصاريه، وإلى اللبنانيين عامة، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بالرحمة والمغفرة. كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابة الأستاذة نور شلهوب.

وطالب سعد ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​ بإجراء تحقيق عاجل وشفاف لإظهار حقيقة ما حصل على أتوستراد ​الجية​، وأدى إلى هذه المأساة المفجعة. كما أعاد التأكيد على رفض ​قطع الطرقات​ في أي منطقة من المناطق، داعياً حكومة ​تصريف الأعمال​ إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تأمين حرية التنقل للمواطنين.

وحمل سعد ​الحكومة​ المسؤولية عن افتعال التوترات في الشارع، وعن محاولات الإساءة للانتفاضة الشعبية الوطنية بهدف إجهاضها. فبعض أطراف الحكومة هي التي تبادر إلى قطع الطرقات، في حين تعمد أطراف أخرى في الحكومة ذاتها إلى تصعيد خطاب الشحن الطائفي. والمثير للريبة والاستهجان أن هذه الأطراف مجتمعة هي شريكة في حكومة تصريف الأعمال، وهي أيضاً من يتواصل من أجل المشاركة في تشكيل الجكومة ​الجديدة​.

وأكد سعد في المقابل أن اللبنانيين قد تجاوزوا بفضل ​الانتفاضة​ الشعبية والشبابية منطق الاصطفافات والصراعات الأهلية والطائفية، وهم مصرون على تحقيق التغيير السياسي، وعلى رفض إعادة عقارب ​الساعة​ إلى الوراء.