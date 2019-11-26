ريفي: لا مناورة من قبل الحريري بل من عند الفريق الآخر الذي لا يريد سماع صوت اللبنانيين

علق الوزير السابق ​أشرف ريفي​ على بيان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بشان عدم رغبته في ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، قائلا "الحريري كان قد اكد من قبل انه مستعد لتأليف حكومة على شرط أن لا تكون تكنوسياسية كما يريد "​حزب الله​" و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي هو صوت صدى لـ"حزب الله"، مؤكداً أن "لا مناورة من قبل الحريري بل من عند الفريق الآخر الذي لا يريد سماع صوت اللبنانيين والراغبين ببناء وطن".

وفي حديث تلفزيوني، لفت ريفي إلى أن "حزب الله" سيبقى بقوقعته المذهبية وسيُقتل فيها وما يقوم به "حزب الله" في الشارع مرفوض وهدفه الضغط على الحريري ولا عودة إلى المربعات المذهبية من أجل العودة إلى منطق الدويلة إلى جانب ​الدولة​"، مشيراً إلى أن "حزب الله" هو رأس الفريق الآخر وما تبقى هم أدوات وللاسف الرئيس عون يدور بفلك "حزب الله" ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ وبعض القوى السياسية وهذا الفريق يعيش حالة نكران ولا يريد سماع صوت الناس".

وأكد أنه "على أي رئيس حكومة أن يعلم أنه عليه ان ينال ثقة الشارع قبل ان ينال ثقة ​مجلس النواب​ لان الشعب هو صاحب الشرعية ويعطي شرعيته حتى لو كان هناك تمثيل للنواب الحاليين".