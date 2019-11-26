وهاب: خطة الحريري توريط أحد ما للعوده على أنقاض أزمة

أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على حق في نصف تصريحه أي أن الناس إنتفضت إحتجاجاً عليه وعلى غيره من الذين نهبوا البلاد والعباد وهو ما يستدعي عدم عودته".
وحذر وهاب الجميع بأن "خطة الحريري توريط أحد ما للعوده على أنقاض أزمة، لذا فليكن خيار البديل صائباً ونظيفاً".
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