وليد أبو سليمان: اقتصادنا "مدولر" ونستورد بنسبة 90 في المئة

لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى "إننا نشهد على موظفين يخسرون أعمالهم وهناك تعثر في موضوع دفع القروض وهذه النسبة ترتفع بنسبة ملفتة حيث أن النسبة مرتفعة أكثر من النسبة التي كانت تواجهها الولايات المتحدة الاميركية قبيل الازمة الحادة التي مرت بها في العام 2008"، مشيراً إلى أن "الديون المتعثرة تخطت الـ16 مليار دولار أي أكثر من 11 أو 12 في المئة من الديون التي تضخها المصارف للقطاع الخاص".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى "إننا نعيش بحلقة مترابطة أي ان المصارف التي كانت تمول الدولة اللبنانية عبر مصرف لبنان تتكبد خسائر في سندات الخزينة التي هبطت بنسب ملحوظة وتعثر القروض التي لم تتكمن الشركات او الافراد دفعها ويجب تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس"، لافتاً إلى أن "اقتصادنا "مدولر" ونستورد بنسبة 90 في المئة"، مؤكداً أنه "على حكومة تصريف الاعمال أن تقوم بمهامها لاننا نمر بظروف استثنائية".
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