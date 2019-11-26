وليد أبو سليمان: اقتصادنا "مدولر" ونستورد بنسبة 90 في المئة

لفت الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ إلى "إننا نشهد على موظفين يخسرون أعمالهم وهناك تعثر في موضوع دفع ​القروض​ وهذه النسبة ترتفع بنسبة ملفتة حيث أن النسبة مرتفعة أكثر من النسبة التي كانت تواجهها ​الولايات المتحدة الاميركية​ قبيل الازمة الحادة التي مرت بها في العام 2008"، مشيراً إلى أن "الديون المتعثرة تخطت الـ16 مليار ​دولار​ أي أكثر من 11 أو 12 في المئة من الديون التي تضخها ​المصارف​ للقطاع الخاص".

وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى "إننا نعيش بحلقة مترابطة أي ان المصارف التي كانت تمول ​الدولة اللبنانية​ عبر ​مصرف لبنان​ تتكبد خسائر في سندات الخزينة التي هبطت بنسب ملحوظة وتعثر القروض التي لم تتكمن الشركات او الافراد دفعها ويجب تشكيل ​حكومة​ تحظى بثقة الناس"، لافتاً إلى أن "اقتصادنا "مدولر" ونستورد بنسبة 90 في المئة"، مؤكداً أنه "على حكومة تصريف الاعمال أن تقوم بمهامها لاننا نمر بظروف استثنائية".