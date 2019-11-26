فادي سعد: إذا كان هناك من منقذ في هذه السلطة فليبادر قبل سقوط الهيكل

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، "أين هي القوّة الّتي تتسلّحون بها واستشارات التكليف أسيرة مصالحكم، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية؟". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "شعاراتكم ومواقفكم الأحاديّة واتهاماتكم الباطلة، لن تجدي نفعًا في ظلّ ثورة في أوجّها لا مكابح لها. وإذا كان هناك من منقذ في هذه السلطة، فليُبادر قبل سقوط الهيكل".

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