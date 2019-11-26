بعد طرحها عبر الأنترنت.. الرجاء يعلن نفاذ تذاكر مباراته ضد الترجي التونسي

أكد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نفاذ تذاكر مباراته المرتقبة ضد الترجي التونسي، السبت القادم، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الفريق الأخضر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التذاكر بيعت بالكامل، وذلك قبل أربعة أيام على موعد المواجهة.

وكان الرجاء، طرح قبل أسبوعين وفي سابقة من نوعها بالمغرب، جميع تذاكر مباراته ضد الترجي للبيع عبر الأنترنيت، وهي البادرة التي استحسنتها الجماهير الرجاوية، خاصة وأنها ستجعل التذاكر متوفرة بدون إزدحام، فضلا عن قضائها على ظاهرة “السوق السوداء”.

وتُقام المباراة أمسية السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث ستكون المواجهة الثانية بين الفريقين هذا العام، بعد صدامهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي مارس الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي حسمه الرجاء لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتواجد مع الفريق الأخضر في هذه المجموعة إلى جانب الترجي، كلا من شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، هذا الأخير سيحل ضيفا الجمعة القادم، على الشبيبة في افتتاح مباريات المجموعة.