مندوبية السجون تعلن فك 4 من معتقلي “حراك الريف” في فاس إضرابهم عن الطعام

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، عن فك أربعة من معتقلي “حراك الريف” في فاس، بإضرابهم عن الطعام.

وقالت المندوبية ذاتها، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إنها توصلت بإشعارات تفيد فك أربعة من معتقلي حراك الريف إضرابهم عن الطعام، إذ تناولوا وجباتهم الغذائية، مذكرة بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام، في 19 من شهر نونبر الجاري.

وقال أفراد من عائلات معتقلي “حراك الريف” إنهم منعوا من لقاء أبنائهم المعتقلين في سجن رأس الماء، بينما ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ذلك بأنها لم تمنع، إطلاقا، هؤلاء السجناء، أو غيرهم من الفئة نفسها من الاتصال بذويهم، أو استقبالهم خلال الزيارة.

وخاض “قائد حراك الريف”، المعتقل، ناصر الزفزافي، ورفاقه في سجن “راس الماء” في فاس، إضرابا عن الطعام، بينما تستعد عائلات المعتقلين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء.

وكان المعتقلون على خلفية حراك الريف في السجن المحلي “رأس الماء” في فاس، قد تقدموا بـ”إشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام”، وذلك “بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات، التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية”.