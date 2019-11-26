البطولة الاحترافية.. هل ينجح “الماط” في فك عقدة الحسنية؟

يحتضن ملعب 18 نونبر في الخميسات، اليوم الثلاثاء، مباراة فريق حسنية أگادير، وضيفه المغرب التطواني، لحساب الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

واضطر الفريق السوسي لاستقبال “الماط” بالخميسات، نظرا إلى أشغال الصيانة، التي يخضع لها ملعب أدرار، بالإضافة إلى رفض سلطات مراكش السماح للنادي بخوض هذا اللقاء على أرضية الملعب الكبير للمدينة الحمراء.

ويبحث الحسنية، المنفصل عن الأرجنتيني “ميغيل غاموندي”، والمتعاقد مع محمد فاخر خلفا له عن فوزه الثاني في بطولة هذا الموسم، علما أن الفريق تنقصه ثلاثة لقاءات مؤجلة، إذ يحتل المركز 13 برصيد 4 نقاط من فوز، وتعادل، وخسارة.

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أما المغرب التطواني، فيتطلع إلى استعادة الصدارة، التي فقدها، الأحد الماضي، لصالح نهضة بركان، الذي تغلب على مولودية وجدة.

ويسعى “الماط”، أيضا، إلى إنهاء عقدة الفوز على حسنية أگادير، التي لازمته قرابة أربع سنوات، إذ يعود آخر فوز له على هذا الأخير إلى، فبراير من العام 2016، بهدف دون رد ضمن الأسبوع 16 من بطولة موسم 2016/2015.

ومنذ تلك المباراة، فاز الفريق الأكاديري في كل المواجهات، التي جمعته بالمغرب التطواني، وعددها 6 في البطولة، بالإضافة إلى لقاء آخر ضمن مسابقة كأس العرش.