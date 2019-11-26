حكم الديربي: أجواء مباراة الرجاء والوداد غير طبيعية وأتمنى مشاهدتها في مصر

أكد الحكم المصري محمود البنا، الذي قاد ديربي الوداد والرجاء، السبت الماضي، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أن المباراة مغايرة تماما لأي لقاء آخر.

وقال البنا في تصريحات لبرنامج “الماتش” على القناة المصرية “صدى البلد”، “أجواء الديربي غير طبيعية، تمنح اللاعب، والحكم، أيضا، جرعة إضافية للإبداع، وتقديم أفضل ما يملك”.

وأضاف الحكم المصري: “الأجواء، التي ميزت المواجهة، جعلتني، وزملائي نقدم أداء تحكيميا في المستوى، صحيح لم نشاهد ما قدمته الجماهير إلا بعد إعادة اللقاء، لأن تركيزنا كان منصب على إدارة اللقاء بنسبة مائوية كبيرة”.

وتابع البنا: “أتمنى أن نشاهد أجواءً مماثلة في الدوري المصري، لأن جماهير الأهلي، والزمالك كانت تقوم بأشياء مماثلة، لقد عشنا أجواء يتمنى أي حكم عيشها، وأعتقد أنه لو كانت أتيحت الفرصة لحكم مصري لقيادة هذا الديربي لكان قد قدم أداء تحكيميا في المستوى، أو أكثر”.

جدير بالذكر أن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف في كل شبكة، وهو ما منح الرجاء بطاقة العبور إلى دور الربع، مستفيدا من تعادله ذهابا بهدف لمثله.