الغافولي يسترجع “لا تكبر الشان”.. بعد حل ودي بينه ومشتكيه لإدارة “يوتوب”

عاد كليب الفنان زكرياء الغافولي، “لا تكبر الشان” للظهور على قناته الرسمية في “يوتوب”، بعدما توصل إلى حل ودي مع الفنان مراد القصراوي، الذي بلغ عنه، وكان سببا في حظره مؤقتا بدعوى عدم احترامه حقوق الملكية.
وفوجئ الفنان زكرياء الغافولي بحظر كليب “لا تكبر الشان”، يوم الخميس الماضي، وقد بلغ عدد مشاهداته 10 مليون مشاهدة بدعوى خرقه حق القصراوي، في حقوق الملكية، كونه قام بتحفيظ أغنية سابقا تضم “لازمة لا تكبر الشان اللي معندو قيمة”.
وتواصل الغافولي مع القصراوي، الذي أكد له أنه حفظ سابقا لازمة “لا تكبر الشان اللي ماعندو قيمة”، التي أدرجها في أغنية تم إصدارها عام 2011 لكن لم ينشرها على موقع “يوتوب”.
وأكد الغافولي أن “لازمة لا تكبر الشان للي ماعندو قيمة”، رائجة في ثقافتنا المغربية، وتستخدم كمثل شعبي، وهو ما يبرؤه من السرقة الفنية، ويؤكد أن ما حصل نتيجة سوء تفاهم لا غير.
الجدير بالذكر أن الفنان زكرياء الغافولي يحضر لألبوم غنائي، عبارة عن ألبوم تحت عنوان “الغافولي 2020″، وأول أغنية في الألبوم ستصدر، في أول دجنبر المقبل، هي “ضرني قلبي” من كلمات محمد المغربي، وألحان زكريا الغافولي.
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