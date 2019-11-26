دفاع المتهم في قضية فرح: الجلسة أجلت للأسبوع المقبل لاستكمال إجراء الخبرة الطبية – فيديو

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قال يحيى الغرباوي، محامي إحدى المتهمين في قضية وفاة فرح في مستشفى للامريم، أمس الاثنين، إن ابتدائية العرائش أجلت جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، بعدما طلب الطبيب الخبير مهلة لإنجاز تقريره الطبي.

وكشف الغرباوي لـ”اليوم 24″، أن المحكمة استمعت خلال جلسة، أمس، إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في العرائش، ومديرة مستشفى للامريم بخصوص بعض الوثائق الإدارية، المسلمة لعائلة الراحلة فرح.

وأضاف الغرباوي، أن محاميي الدفاع عن المتهمين، قدموا ملتمس إجراء خبرة تمريضية إلى المحكمة، بالموازاة مع الخبرة الطبية، التي سيتم إنجازها.