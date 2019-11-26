فيديو: يونس الميموني
قال يحيى الغرباوي، محامي إحدى المتهمين في قضية وفاة فرح في مستشفى للامريم، أمس الاثنين، إن ابتدائية العرائش أجلت جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل، بعدما طلب الطبيب الخبير مهلة لإنجاز تقريره الطبي.
وكشف الغرباوي لـ”اليوم 24″، أن المحكمة استمعت خلال جلسة، أمس، إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في العرائش، ومديرة مستشفى للامريم بخصوص بعض الوثائق الإدارية، المسلمة لعائلة الراحلة فرح.
وأضاف الغرباوي، أن محاميي الدفاع عن المتهمين، قدموا ملتمس إجراء خبرة تمريضية إلى المحكمة، بالموازاة مع الخبرة الطبية، التي سيتم إنجازها.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع المتهم في قضية فرح: الجلسة أجلت للأسبوع المقبل لاستكمال إجراء الخبرة الطبية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.