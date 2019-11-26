آخر تطورات الحالة الصحية لفرانش مونتانا بعد أزمة قلبية مفاجئة

يرتقب أن يغادر الرابور المغربي العالمي، كريم خربوش، المعروف بلقب” فرانش مونتانا”، اليوم الثلاثاء، المستشفى في لوس أنجلس، بعد تعافيه من وعكة صحية مفاجئة، مرتبطة بأزمة قلبية.

وكشف موقع “mtz” الأمريكي أن الطاقم الطبي ألزم مونتانا البقاء تحت مراقبتهم منذ وصوله، يوم الخميس الماضي.

وزار فرانش مونتانا في المستشفى أصدقاؤه من المشاهير، من بينهم عائلة كاردشيان، التي تجمعه بها علاقة صداقة قوية.

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وكانت سلطات ولاية لوس أنجلس قد تلقت اتصالا من مونتانا، ظهر يوم الخميس الماضي، طلب فيه مساعدة طبية.

وبحسب ما أفاد mtz، فإن مغني الراب “مونتانا” كان يعاني آلاما شديدة في المعدة، وغثيان، ومعدل ضربات قلب متزايدة.

وكان مونتانا، قبل مدة قصيرة، قد حل في المغرب، لزيارة والده، على الرغم من المشاكل، التي كانت بينهما، وصالحه بعد قطيعة، دفعت الأب إلى الشكوى من إهمال موناتانا له سابقا، في حين نفت والدة مونتانا الأمر، ووجهت اللوم إلى طليقها، لأنه يبذر الأموال في الخمر.